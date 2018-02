Consejos de amor: "Busco al hombre de mi vida"

MIRANDA (35).- Estimada doctora Carmen, me gusta su columna y espero que mi vida sentimental mejore a partir de la publicación de mi carta. Le cuento que soy madre soltera, mi relación se acabó luego de 12 años. En realidad, veía venir esa ruptura, pues ambos trabajamos en diferentes ciudades del Perú y, aunque al principio hicimos de todo por mantenernos juntos, nos fuimos separando con el tiempo. Me considero joven, trabajadora y con mucha ilusión de encontrar el amor de un hombre honesto, amoroso y luchador, de 40 años aproximadamente. Me pueden llamar al 979-947220. Solo atenderé llamadas serias.



Mira hijita: Entiendo tus ganas por conocer a un hombre bueno, que te sepa respetar y esté siempre a tu lado. Eso no tiene nada de malo y de seguro ocurrirá. Mientras tanto, te aconsejo que seas madura y observadora. Conoce de a pocos las intenciones de quien se ponga a tu lado, porque recuerda que mereces ser feliz y tienes un hijo por quien velar. Suerte.