Consejos de amor: “Estoy solo y busco una ilusión”

RICARDO (50).- Estimada doctora Carmen, me atrevo a escribir este mensaje porque llevo mucho tiempo sin pareja. Estoy solo, sin amigas ni ‘salientes’, ni nada. Lo que pasa es que soy tímido y me cuesta relacionarme con otras personas. Sin embargo, también sé que a mi edad necesito tener una ilusión y pensar en formar una familia. Estoy muy ilusionado en conocer a una bella dama por dentro y por fuera, cariñosa y alegre con quien iniciar una linda amistad para algo más serio después. La persona interesada puede escribirme al correo: stalonne40@gmail.com.



Mira hijito: Recuerda que tu timidez es parte de tu personalidad, no trates de cambiar de la noche a la mañana, solo modifica algunas actitudes que puedan ayudarte a arriesgar un poco. Cuando recibas respuesta a tu carta conoce a la persona. Cítala en algún lugar bonito y conversa con ella. Piensa que no vas a comprometerte a la primera, solo indaga y da una buena impresión. Suerte.

