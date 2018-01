Consejos de amor: "Busco una mujer para ser feliz"

ANTHONY (35).- Estimada doctora Carmen, me dirijo a usted esperando que pueda ayudarme a encontrar al amor de mi vida, ya que me siento solo y triste. La verdad es que no he tenido suerte en el aspecto sentimental. Mis relaciones pasadas así me lo confirman. No obstante, me considero un chico sincero, de buen corazón y sin ningún tipo de vicios. Me gustaría encontrar a una damita que desee ser amada y ser feliz con ella, como muchos hombres lo son, al lado de la persona indicada. Me gustaría que esta señorita sea honesta y tenga entre 18 y 40 años. Pueden llamarme al teléfono 952-404-978.



Mira hijito: Deja de lado el pesimismo. A las mujeres nos encantan los caballeros decididos, sinceros y que sepan lo que desean en la vida. Estoy segura de que muy pronto encontrarás a la mujer de tus sueños. Debes ser auténtico, brinda todo lo mejor. Suerte.