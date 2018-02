Consejos de amor: "Busco una relación estable"

LEONARDO (49).- Querida doctora Carmen, deseo que este año le vaya muy bien en todos los aspectos de su vida. Valoro sus buenos consejos y por adelantado agradezco los que pueda darme. Me animé a mandarle mi carta porque tengo el presentimiento de que a través de su espacio podré conocer al amor de mi vida. Estoy interesado en iniciar una relación seria y estable con una dama que tenga entre 22 y 45 años, que sea honesta y de buenos sentimientos. Para mí, lo importante no es la belleza externa, sino la espiritual. Pueden llamarme a mi celular: 981-487-990.



Mira hijito:

Gracias por tus buenos deseos, me alegra saber que mis consejos puedan ayudar a tantas personas que aún no conocen a su media naranja. Si estás convencido de que encontrarás a alguien especial, no lo dudes. Tu carta será leída por varias mujeres solteras y estoy segura de que alguna de ellas te llamará. Demuestra tu amabilidad y sonrisa en todo momento. Suerte.