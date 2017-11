Consejos de amor: “Las chicas solo se fijan en mi auto”

FRANCO (33).- Querida doctora Carmen, sus buenos consejos son los que me motivaron a escribirle. Soy un joven con cierto éxito profesional, pero aún con el corazón solitario. Mis amigos me presentan chicas para salir, pero ellas solo se fijan en mi auto y me piden que las lleve a lugares caros. Quisiera conocer a una señorita sencilla y educada para iniciar una amistad sincera y, más adelante, una relación amorosa. Me considero interesante, agradable y divertido, además de simpático. Las interesadas pueden escribirme a mi correo: franconorte2012@hotmail.com.



Mira hijito: Eres un hombre joven y estoy segura de que cualquier mujer querrá conocerte y saber qué pasa con ustedes a medida que transcurre el tiempo. Pero para ello te aconsejo que cuando recibas respuesta a tu carta, te reúnas con ella y trates de ser lo más amable posible para conocerla mejor. Cuenta lo necesario y muéstrate interesado. Suerte.

