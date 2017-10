Consejos de amor: "las chicas siempre me dejan" 

ROBERT (27).- Hola, doctora Carmen, le escribo para contarle mi problema. Lo que sucede es que no duro mucho en mis relaciones. He tenido enamoradas, pero parece que se aburren de mí, debido a que ando muy ocupado con mis estudios y el trabajo. Lo máximo que he podido estar con una chica es tres semanas. Siempre me dejan antes de que yo pueda siquiera acomodarme a mi nueva situación. Ya entendí que debo darle tiempo a la relación, por eso quiero volver a intentarlo con una chica buena. Escribir a: robert20_89@hotmail.com



Mira hijito: Debes aprender de las experiencias. Te felicito por dedicarte a tus estudios y el trabajo, pero tan importante como eso, es tener al lado una buena compañera a quien dedicarle tiempo. Estoy segura de que pronto llegará el amor a tu vida. Suerte.