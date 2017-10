Consejos de amor: "Lo dejé todo por ella y me fue mal"

ABELARDO (34).- Doctora Carmen, le confieso que dejé todo por estar junto a mi pareja, pero un día me di cuenta de que mis esfuerzos no valían la pena, porque ella siempre buscaba que yo la complazca con cosas materiales. Mi madre siempre me aconsejó que busque una mujer que me ame por lo que soy, no por lo que tengo. No le hice caso y me fue mal, mi relación igual se terminó. Deseo conocer a una dama que me quiera y tengas ganas de salir adelante a mi lado. Para mí, lo más importante son los sentimientos, no me interesa el físico. Pueden llamarme al 952-352-358.

Mira hijito: Las madres siempre nos aconsejan por nuestro bien, eso que te quede como experiencia. Pero ya es hora de voltear la página y cambiar de actitud, piensa en todo lo bueno que tienes para ofrecer a la dama que llegue a tu corazón. Hay muchas chicas solteras que estarían felices de conocerte. Sé sincero y caballero con ellas. Suerte.