Consejos de amor: "Deseo conocer el amor"

LEOVIGILDO (48) .- Estimada doctora Carmen, recurro a usted porque soy un fiel lector de su prestigiosa columna. Le comento que soy un profesional que busca conocer a una dama para entablar una relación sentimental y soy muy serio en esto. Tengo mucho tiempo solo y creo que es el momento de salir, con su ayuda, a buscar mi felicidad. Soy un hombre alto, grueso, sin vicios y me gustan las diversiones sanas. La dama interesada en conocerme y saber más de mí, puede escribirme al correo electrónico: milo59949@hotmail.com.



Mira hijito: Por todas las cualidades que tienes, no dudo que pronto llegará a tu vida una buena mujer con la que compartas todos tus éxitos y alegrías. Pero no llegará sola. Si bien alguien responderá a tu carta, está en tus manos llamar su atención y hacerte un hombre interesante. La única manera de lograrlo es siendo auténtico y respetuoso con ella. Mucha suerte.