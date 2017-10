Consejos de amor: "Deseo conocer a un caballero profesional"

TANI.- Buenos días doctora Carmen, le mando un cordial saludo y quisiera que me ayude a encontrar a un buen amor. Soy una estudiante muy dedicada a mi desarrollo profesional, pero a la vez me considero una chica divertida. Hasta hace poco salía a todas partes con mis amigos, incluso me iba de viaje y disfrutaba mi libertad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte siento que no tengo ganas de continuar con eso. Creo que los años me van diciendo que ya no estoy para niñerías. Le escribo porque mi interés es conocer a un atento caballero profesional y sincero que me llene de amor. Escribir a librabombom21@gmail.com





Mira hijita:



No me dices cuántos años tienes, pero asumo que sientes que ya es el momento de establecer una relación sentimental más sólida. Estoy segura que recibirás invitaciones para salir, pero te aconsejo que tengas paciencia y conozcas bien a la persona que llegará a tu corazón. Suerte.