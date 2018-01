Consejos de amor: "Deseo una mujer sincera y amorosa"

EDUARDO (40). - Estimada doctora Carmen, recurro a usted para que me ayude a encontrar a mi ‘media naranja’. Le cuento que estoy preocupado porque no logro atraer a una mujer sincera y amorosa a mi vida, solo me he topado con terribles decepciones. No entiendo por qué, ya que soy un hombre comprensivo, trabajador, sencillo y con ganas de formar una relación seria. No estoy interesado en lo físico, yo valoro a una dama por lo que es y creo que lo más importante son los sentimientos. La interesada debe ser mayor de 45 años y me puede llamar al teléfono 993881561.



Mira hijito: La seguridad es una cualidad que a toda mujer enamora, está bien que seas sencillo, comprensivo y quieras algo serio, pero también debes trabajar la confianza en ti mismo para que demuestres a tu futura compañera que estás dispuesto a sacar adelante la relación. Mucha suerte.