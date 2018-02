Consejos de amor: "Dicen que estoy viejo para el amor"

JULIO (63).- Estimada doctora Carmen, leer las historias que presenta todos los días hace que no pierda las esperanzas de encontrar el amor. Intenté ser feliz con varias mujeres, pero solo me pagaron con ingratitud. Esos capítulos de mi vida quedaron en el pasado, ahora estoy enfocado en conocer a una dama honesta y trabajadora para formar una familia. Muchos me dicen que estoy viejo y que mi tiempo ya pasó, pero no es cierto. Estoy convencido de que para el amor no hay edad y como dicen, ‘más vale tarde que nunca’. La interesada puede llamarme a mi celular 984-145-086.



Mira hijito:

Me alegra que mi columna ayude a las personas a no darse por vencidas en la búsqueda de su media naranja. Sigue con esa buena actitud y verás que sin darte cuenta, el amor estará al frente. No hagas caso a los comentarios negativos y a donde vayas siempre muestra tus cualidades. Suerte.