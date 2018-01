Consejos de amor: Sueño con encontrar el amor

RAÚL (55).- Estimada doctora Carmen, le pido que me ayude a encontrar pareja. Me gustaría conocer a una dama entre 35 a 45, que sea soltera y viva en Lima o en el Callao. Vivo cerca de Ancón y me gustaría formar una relación con una dama sencilla y noble. Si es cristiana, mejor, pues creo mucho en Dios y a él le pido siempre que me mande un amor. A veces soy inseguro y pienso que una pareja me ayudaría a tomar buenas decisiones en mi vida. Necesito cariño y acabar con esta soledad pronto. Me pueden llamar al 98517-2297.



Mira hijito:

Creo que no debes desesperarte. Dios te enviará a la mujer indicada cuando menos lo pienses. Te aconsejo que seas sincero y transparente, tal como realmente eres. Para que una relación funcione, es importante que haya amor, respeto y lealtad. Prepárate para ese momento. Suerte.