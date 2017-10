Consejos de amor: "Me  gustaría formar mi familia" 

JOSÉ (42).- Buenos días, doctora Carmen. Resultó complicado enviarle mi carta porque no me decidía. Me daba un poco de pena mostrar mi caso ante tantísimas personas, pero luego pensé que esta era mi oportunidad para conocer a una mujer honesta y sin hijos, y por fin formar una familia. No dudé más y me puse a escribir. En estos últimos cinco años que estuve sin pareja, aprendí que la soledad no es mala, pues te ayuda a conocerte a ti mismo. Sin embargo, siempre se extraña compartir vivencias con una persona especial. Las interesadas pueden llamarme a mi celular: 991-181-019.



Mira hijito:

Gracias por mandarme tu carta y contarme tu historia. A través de esta columna se han conocido muchas personas que vivían en soledad y ahora han formado parejas estables. Estoy segura de que pronto llegará una buena mujer a tu vida. Sé caballero y respeta a las damas. Suerte.