Consejos de amor: "Solo tengo fracasos en el amor"

JOSÉ (37).- Buenos días doctora Carmen, espero que pueda leer mi caso y darme algunos de sus buenos consejos. Le cuento que luego de estar solo por mucho tiempo, me di la oportunidad de salir con algunas damas e intentar tener una linda relación. Sin embargo, durante estos últimos seis meses lo único que he acumulado son fracasos y decepciones. Por eso acudo a usted para que me ayude a conocer a la mujer de mi vida. Que sea una dama profesional, sin compromisos y de 20 a 37 años de edad. Mi intención es comenzar una relación seria y formal. La interesada puede escribirme al correo: jose_corazon37@Hotmail.com.



Mira hijito: Me da mucho gusto que a través de esta columna, varias parejitas se hayan conocido y ahora vivan bonitas relaciones. Levanta le ánimo y piensa que tienes muchas cosas buenas por ofrecer a la dama que llegue a tu corazón. No te angusties y ve paso a paso. Suerte.