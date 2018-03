Consejos de Amor: "Soy un jubilado solitario"

JUAN PABLO (70).- Doctora Carmen, soy un jubilado cesante que solo tiene dos caminos en la vida: seguir solo o aprovechar su espacio para conocer a una dama que, así como yo, quiera ser feliz.

Hace 30 años me separé de mi pareja porque me fue infiel, se fue con otro hombre. Al lado de mi mamá que era viuda, cuidé a mis tres hijos. Los años permitieron que ellos hagan su vida, mi madre falleció y yo me quedé triste y solo. En esta etapa de mi vida, busco a una compañera sincera, buena y de hasta 60 años. Me pueden llamar al 9789-81415. Pido seriedad.

Mira hijito:

Me parece muy bien que busques una compañía en lugar de dejarte vencer por la depresión. Verás que así como tú, que tienes una historia de vida por compartir, una dama estará deseosa de conocerte y hacer lo mismo a tu lado. Utiliza toda tu experiencia para construir una bonita relación. Suerte.

