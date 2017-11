Consejos de amor: “Ella jugaba con mis sentimientos”

ENRIQUE (29).- Buenos días doctora Carmen, estuve durante cuatro años enamorado de una mujer y la relación nunca fue estable entre nosotros. Si bien manteníamos un romance, terminábamos y regresábamos de forma constante. Esa situación me ponía triste, pero luego me fui dando cuenta de que ella jugaba con mis sentimientos. Ahora que no estoy a su lado, siento que he perdido el tiempo. Me gustaría conocer a una señorita que me quiera y pueda compartir mis intereses. En estos momentos tengo horarios complicados, pero si conozco a alguien honesta no dudaré en hablarle. Me pueden llamar al 9773-70245.



Mira hijito: No veas tu última relación como una pérdida de tiempo, sino como parte del aprendizaje que necesitas para más adelante construir algo sólido y duradero. Estoy convencida de que recibirás respuesta y, cuando eso llegue, intenta un encuentro frente a frente con la dama para que ambos se conozcan. Suerte.

