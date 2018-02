Consejos de amor: "Estoy listo para enamorarme"

FELIPE (49).- Buenos días doctora Carmen, le cuento que llevo cuatro años solo desde que la mujer con la que convivía se fue sin darme explicaciones. Hasta ahora no entiendo qué pasó, porque su decisión fue muy repentina. Los dos años siguientes los pasé triste y no tenía ganas de iniciar una nueva relación. Sin embargo, el tiempo ayudó. Creo que ahora estoy listo para conocer a una dama sincera, de hasta 42 años. Yo no tengo hijos, pero soy hogareño, cariñoso y muy trabajador. Además, disfruto de las diversiones sanas. Quien desee conocerme, puede llamarme al: 9762-56609.



Mira hijito:

Haces bien en dejar esa experiencia atrás. Por el tiempo que ha transcurrido, de seguro que ya analizaste cuáles fueron tus aciertos y defectos en esa relación. Ahora, mira hacia adelante, confía en todo lo aprendido y sé honesto siempre. Tu carta tendrá respuesta y el amor llegará. Suerte.