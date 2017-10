Consejos de amor: Luego del divorcio, merezco ser feliz 

ELOY (39).- Buenos días, doctora Carmen, soy un hombre divorciado que quiere darse una nueva oportunidad en el amor. En el pasado me casé pensando que sería para toda la vida, pero no fue así. Por serios problemas conyugales, tomé la decisión de separarme y estar solo. Han sido años de mucho aprendizaje personal y creo que ahora merezco ser feliz al lado de una nueva persona. Busco a una dama sincera y buena que quiera ser feliz en una relación. Estudié ingeniería civil y me considero detallista, leal y amable. Alguna interesada puede llamarme al 9666-34393.



Mira hijito:

Al parecer eres un hombre maduro que ha ido aprendiendo de sus aciertos y errores. En esta etapa de tu vida valorarás eso, te darás cuenta que la soledad fue buena porque te preparó para nuevas experiencias en la vida, como la que vendrá ahora. Ten la seguridad de que esa mujer que buscas llegará. Suerte.