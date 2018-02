Consejos de amor: "Me abandonó y se llevó a mi hijo"

ANTHONY (37).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque con su ayuda quisiera encontrar a la persona indicada para formalizar e iniciar una hermosa vida en pareja. Le cuento que hace un año la que era mi novia me dejó y se fue con mi hijo. Soy una persona muy trabajadora y responsable, por eso, no entiendo qué fue lo que pasó. Le temo a la soledad, a envejecer solo y sin una mujer a mi lado a quien pueda amar y cuidar. Por ello, quisiera encontrar a mi alma gemela y espero que sea una dama decente y de su casa, la edad no es importante para el amor. La interesada puede escribir a jhonny_cm_u@hotmail.com.pe



Mira hijito: Es lamentable lo que me cuentas, porque los hijos no tienen nada que ver cuando una relación sentimental no va bien. Espero que hayas arreglado el tema de tu niño, porque él necesita a su padre. No te descuides. Por supuesto que tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Muestra lo mejor de ti. Suerte.