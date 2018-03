Consejos de amor: "Me buscaban por mi dinero"

Facundo (31).- Hola doctora Carmen, la felicito por su columna. Soy un joven profesional que ha dedicado mucho de su tiempo al estudio y a los negocios. Tanto que mi vida personal y amorosa se quedó congelada. He conocido a muchas mujeres, pero ellas han estado más interesadas en disfrutar de las comodidades que yo podía darles que en mí, y eso no me gustaba. Por eso quisiera encontrar a una señorita sencilla y de buenos sentimientos para salir y forjar una bonita relación. Yo soy un hombre sensible, divertido y responsable. Pido, por favor, que no me escriban chicas menores que yo. Mi correo es: diaperfecto2@hotmail.com

Mira hijito:

Qué pena que ninguna de las mujeres con las que has salido no hayan sabido valorarte, lo importante es que te diste cuenta a tiempo y no formalizaste una relación. Ahora que estás decidido a encontrar el amor, te pido que no vayas con prejuicios. Espera respuesta a tu carta y prepárate para sorprender.