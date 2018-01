Consejos de amor: "Me dejé absorber por el trabajo"

ROBERT (47).- Querida doctora Carmen, cometí un error al dejarme absorber por el trabajo. Siempre me decía que más adelante tendría tiempo para enamorarme. Han pasado los años y ahora me siento solo. Mis amistades me dicen que ya no estoy en edad para formar una familia, pero no les hago caso. Pese a todo, sé que aún tengo la oportunidad de conocer a una mujer de buen carácter y vivir una linda historia de amor con ella. Soy un hombre sincero, detallista, agradable y de buen corazón. Las interesadas pueden escribirme a mi correo electrónico: robert_detallista@hotmail.com.



Mira hijito:

Muchas veces pensamos tanto en el futuro que nos olvidamos de vivir el presente. Es momento de vivir y como dicen, ‘nunca es tarde para enamorarse’. La mujer de tus sueños tal vez esté cerca de ti y no te has dado cuenta. Sé más observador y nunca pierdas tu caballerosidad y buen sentido del humor. Suerte.