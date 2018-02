Consejos de amor: ‘Me dejó por los chismes’

MARIO (34).- Estimada doctora Carmen, le escribo para que conozca mi vida y me ayude a encontrar el amor. Mi última relación terminó a causa de los chismes. Alguna mala persona le dijo a mi novia que la engañaba con una compañera de trabajo, lo cual era mentira. Le insistí hasta la humillación, pero no me creyó y me dejó. Por eso quiero dar vuelta a la página y conocer a una linda chica, de noble corazón y espíritu sensible con quien pueda olvidar esta triste historia que me tocó vivir. La dama interesada me puede escribir a marioavenhb@gmail.com.



Mira hijito: Si es cierto como dices y solo fue un chisme, hiciste bien en cerrar ese capítulo en tu vida, porque una relación sin confianza no funciona. Pero tranquilo, estoy segura de que aquí encontrarás a la mujer ideal para ti. Solo no te enamores de la primera chica con quien salgas, más bien conócela y descubran juntos qué tienen en común. Mucha suerte.



