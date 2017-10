Consejos de amor: "Me dejó por el papá de su hijo"

MARTÍN (32).- Estimada doctora Carmen, hace aproximadamente un año terminé mi relación con una mujer que era madre y padre para su hijo. La conocí en una fábrica donde ella trabajaba, me contaba sus problemas y yo decidí apoyarla. Sin embargo, grande fue mi decepción cuando un día me dijo que había tomado la decisión de regresar con el padre de su menor, pues la situación económica de él había mejorado. Por eso es que he decidido rehacer mi vida con una dama con quien más adelante pueda formar una familia. Pueden escribirme al correo: venezola45@hotmail.com.

Mira hijito: Imagino el dolor que te debe haber causado aquella decepción, pero qué bueno que sepas que la vida sigue adelante y quieras darte otra oportunidad en el amor. Estoy segura que encontrarás a la mujer de tus sueños. Ten fe en que así será. Suerte.