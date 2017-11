Consejos de amor: "Me dejó por el papá de sus hijos"

JOSÉ ARMANDO (58).- Cómo está, doctora Carmen. Es grato para mí saludarla y aprovecho para contarle que hace poco regresé del extranjero, adonde viajé en busca de mejores horizontes para mi vida. En ese tiempo tuve un vínculo sentimental de casi 10 años y pensé que sería para siempre; sin embargo, ella se reencontró con el padre de sus hijos y me abandonó. Esto me afectó tanto que decidí regresar a mi país para voltear la página y recomenzar, esta vez, al lado de una peruana que me quiera de verdad. Ya tengo algunos meses aquí, pero sigo solo, por lo que quisiera que me ayude a encontrar a una dama sincera, con el objetivo de iniciar una relación estable. La interesada puede llamarme al: 992-076-645.



Mira hijito: A veces la vida presenta giros inesperados y las cosas cambian radicalmente, pero no te desanimes, estoy segura que una dama sincera y de buenas intenciones te llamará para que inicien una bonita relación. Eso sí, conoce bien a la persona antes de entregar tu corazón. Trata a las mujeres con mucho respeto. Suerte.