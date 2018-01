Consejos de amor: "Me dijo que era soltera"

ÍTALO (30).- Buenos días doctora Carmen, tuve una pésima experiencia. Me involucré con una mujer casada sin saberlo. Fui engañado. Ella siempre me dijo que estaba sola desde que se divorció y yo le creí. Incluso, vino a Lima para conocer a mi familia, porque ella es de Tacna, ciudad donde la conocí. Para mí todo marchaba bien por ello le propuse matrimonio, pero un día una amiga de ella me habló para contarme toda la verdad. Al saberlo, decidí alejarme de ella. Aunque la quería, no estaba dispuesto a meterme en problemas por ello. Le escribo porque me gustaría conocer a una señorita soltera y sincera. Mi teléfono es 9989-82413.



Mira hijito: Lo importante es que supiste la verdad a tiempo y tomaste la decisión que más tranquilidad te daba, eso quiere decir que sabes muy bien lo que deseas en el amor. Sigue así, porque cualquier mujer querrá estar al lado de un hombre dispuesto a entregar su corazón y a construir una relación sólida. Suerte.