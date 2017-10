Consejos de amor: "Me enamoré de ella y tenía novio"

MAURO (43).- Estimada doctora Carmen, mandé mi carta porque espero que a través de su espacio pueda conocer el amor. Hace un tiempo llegó a la empresa donde trabajo una nueva compañera. Su simpatía y manera de ser me dejó impresionado, por un momento sentí que era la mujer de mi vida. Sin embargo, hace unas semanas me enteré de que tiene novio. Me puso triste esa noticia, pero sé que debo superarlo. Por eso he decidido abrir más mi círculo de amistades y conocer señoritas. Las damas que deseen iniciar una amistad sincera conmigo pueden llamarme al teléfono: 997-302-403.

Mira hijito: Tomaste una buena decisión al alejarte de esa señorita, eso habla muy bien de ti porque significa que sabes respetar las relaciones ajenas. Antes de iniciar un vínculo sentimental, es mejor que la conozcas bien para no confundir tus sentimientos. Estoy segura de que pronto llegará la mujer de tu vida y te dará felicidad. Suerte.