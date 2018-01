Consejos de amor: "Me engañaba por WhatsApp"

RENATO (30).- Hola, doctora Carmen, le cuento que amé mucho a una mujer que no me supo corresponder. Ella tiene un lindo rostro, bellos ojos y una sonrisa contagiante, pero no era para mí. Descubrí que era una coqueta y que a todo el mundo ‘le pelaba los dientes’. Pese a ello, seguí con ella tres años. Nunca imaginé lo que vendría después. Un día encontré mensajes de amor que le escribía a un sujeto mediante el WhatsApp. Me sentí herido, pero me armé de valor y terminé la relación. Hoy quiero pasar la página y conocer a una dama comprensiva, sensible y de buen carácter. Mi correo es renatoredblack@yahoo.com



Mira hijito: Es una pena que tu relación se haya terminado de esa forma, pero creo que debiste hacerle caso a tu intuición y no continuar el romance conociendo los antecedentes de tu pareja. En fin, lo bueno es que eso ya se acabó y que tú estás buscando una nueva oportunidad para amar. Te aconsejo que seas cauto y no entregues tu corazón a la primera. Mucha suerte.