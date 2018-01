Consejos de amor: "Me engañó con su amigo"

JAVIER.- Querida doctora Carmen, mi vida amorosa sigue siendo un desastre. Mi última pareja me engañó con su amigo y tiró por la borda todo lo que habíamos construido juntos. Al principio me preguntaba qué había hecho mal para que ella me traicionara, no podía entender su forma de actuar. Me culpé por ese rompimiento, incluso la busqué sin éxito para pedirle perdón por lo que fuera. Sin embargo, luego -con ayuda de amigos- pude comprender que ella fue la que falló. Ahora quiero rehacer mi vida con una mujer sincera y trabajadora. Puede escribirme a lazart_2012@hotmail.com.



Mira hijito: Deja en el pasado esa mala experiencia amorosa y no vuelvas a recordarla. Enfócate en tu presente y futuro, estoy segura de que pronto aparecerá la mujer que se convertirá en tu compañera de vida. Cuando la tengas a tu lado disfruta al máximo ese momento y demuéstrale cuán importante es para ti. Suerte.