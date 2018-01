Consejos de amor: "Me falta conocer el amor"

ABELARDO.- Buenos días doctora Carmen, deseo encontrar el amor de una mujer buena. Mi vida ha estado llena de sufrimientos desde muy pequeño. Prácticamente, crecí como si no tuviese padres, porque ellos nunca me dieron nada, todo me lo gané a fuerza de trabajo y sacrificios. Ahora que soy una persona adulta, me falta conocer el amor. Desearía encontrar a una dama que entienda mi historia y sea sincera. No me interesa el aspecto físico, tampoco soy de esos hombres que viven a costa de los padres o la pareja. Sé que con la joven que me quiera, juntos podremos salir adelante. Llamar al 9243-05818.





Mira hijito: En lugar de renegar por lo que te tocó vivir en tu infancia, siéntete orgulloso, porque te hizo la persona trabajadora y responsable que eres hoy. A cualquier mujer le gustaría estar con un hombre que es capaz de salir adelante sin más apoyo que su propio esfuerzo. Solo espera respuesta a tu carta y prepárate para impresionar. Suerte.