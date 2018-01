Consejos de amor: "Me grita mucho y terminé con ella"

ROY (48) .- Estimada doctora Carmen, antes de contarle mi historia quiero saludarla y felicitarla por su espacio. Soy un varón profesional, soltero y con trabajo estable. Nunca me casé ni tuve hijos porque he tenido muy mala suerte en el amor. Estaba comprometido con una señorita de carácter fuerte, me gritaba mucho y quería dominarme, por eso decidí dar un paso al costado. Luego, me dediqué únicamente al trabajo y no tuve tiempo para el amor. Ahora estoy en busca de una señorita soltera, sin hijos y que esté dispuesta a iniciar una relación sentimental. Las interesadas me pueden escribir a ray9991@outlook.com.



Mira hijito: Cada cosa tiene su momento y su lugar, no puedes descuidar ningún aspecto de tu vida. Me alegra que hayas enviado tu carta porque es el primer paso para encontrar el amor, estoy segura de que una señorita se interesará en ti y te escribirá. Busca llegar a su corazón. Suerte.