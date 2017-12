Consejos de amor: “Me gustaría conocer a una venezolana”

JULIO (50).- Querida doctora Carmen, gracias por prestar atención a mi carta y darme la oportunidad de conocer a una pareja a través de su prestigiosa columna. Le cuento que soy un técnico con estudios superiores, trabajo en el campo de repuestos eléctricos y estoy en búsqueda del amor. Me gustaría conocer a una señorita venezolana de 35 a 45 años, que tenga buenos sentimientos, sea sincera, alegre y no me importa si es madre soltera. Estoy dispuesto a ayudarla y apoyarla porque quiero una relación estable. La interesada me pueden llamar al celular 922-124-493.

Mira hijito: Me parece muy bien que tengas deseos de conocer a una mujer para tener una relación estable, pero recuerda que para que esta funcione debe existir amor sincero y lealtad. Las cosas materiales son pasajeras, lo que queda son los sentimientos. Decide lo mejor para ti. Suerte.

CARTAS: Jr. Santa Rosa 247, séptimo piso, Lima 1. MAIL: doctoracarmen01@trome.com

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.