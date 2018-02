Consejos de amor: "Me gustaría enamorarme"

MAX (24).- Buenos días doctora Carmen, soy un joven que está en busca del amor. Cuando estaba estudiando no le hice mucho caso a mis amigas que me invitaban a salir. Sin querer descuidé mis vínculos amicales, me encerré en mis actividades y ahora me siento solo. Además, puedo darme cuenta que perdí algunas oportunidades para iniciar una relación amorosa. Le escribo porque me gustaría conocer, a través de su espacio, a una señorita que quiera brindarme su amistad. Yo soy un joven honesto con metas. Me pueden llamar al teléfono 9286-55024.



Mira hijito:

Debes sentirte orgulloso por haberte dedicado de lleno a tus estudios. Eres un joven que tiene sus metas muy claras. Estoy segura que cualquier señorita estará encantada de conocerte. Solo ten claro tus cualidades, sé sincero y la conquistarás. Suerte.