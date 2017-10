Consejos de amor: "Me fue infiel mientras yo trabajaba"

CLAUDIO (48).- Buenos días, doctora Carmen. Estoy muy interesado en conocer a una dama que desee mi amistad. Si somos compatibles, el tiempo dirá si iniciamos una relación. En el pasado, me separé de mi pareja porque lamentablemente me fue infiel. Yo me fui a Estados Unidos por un trabajo y acordamos que volveríamos a hacer vida de familia a mi retorno, pero en mi ausencia conoció a otro hombre y jamás me enteré hasta que llegué nuevamente a Perú. Fue horrible saberlo. Ahora busco una dama sincera, buena, de 1.60 m y que desee una relación seria. Mi número de teléfono es 9759-26599.





Mira hijito: Separarte de tu pareja fue una decisión que tomaste en su momento para ganar tranquilidad emocional, ahora también descarta los malos recuerdos, de lo contrario es como si todavía vivieses en el pasado. Piensa que un amor nuevo y diferente llegará a tu vida y ambos sabrán fortalecerlo. Todos merecen ser felices. Suerte.