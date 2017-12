Consejos de amor: "Me preocupa seguir solo"

LUIS (56).- Querida doctora Carmen, soy un hombre trabajador, responsable, fiel y amoroso que aún no ha podido conocer a la mujer de sus sueños. Antes no me preocupaba este tema porque pensaba que en cualquier momento aparecería, pero la verdad es que ya me estoy desesperando un poco. Mi intención es iniciar primero una relación de amistad, el pasar de los meses ya nos dirá si somos el uno para el otro. Por eso, mi deseo para este 2018 es formar un hogar con una dama comprensiva y emprendedora, entre 30 y 55 años. La interesada puede llamarme a mi celular 990-524-252.



Mira hijito:

No te angusties tanto, tal vez la mujer que esperas ya está presente en tu vida y ni cuenta te has dado. Mira a tu alrededor. Si no es así, date la oportunidad de conocer más gente y, quién sabe, a la dama que se robe tu corazón. Y no olvides mostrar siempre una sonrisa.

Suerte.