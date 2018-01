Consejos de amor: "Me sentí burlado por el amor"

JOEL (52).- Buenos días doctora Carmen, he tenido algunas experiencias amorosas que, lamentablemente, no acabaron bien. En más de una oportunidad mi relación se terminó porque me sentí burlado y poco querido. Estaba a punto de cerrarle las puertas al amor, pero creo que puedo encontrar a una dama, sin compromisos, que me ame como yo a ella y sepa valorar el cariño que estoy dispuesto a ofrecer.



Si tengo esa suerte, prometo seriedad. No me interesa tener una aventura ni jugar con los sentimientos de otra persona, menos a mi edad. Pueden llamarme al teléfono 9639-44804.



Mira hijito:

Hay muchas damas solteras que se sentirían felices de conocer a un caballero que les pueda ofrecer amor sincero, estabilidad y un lindo hogar. No pierdas la fe en el amor y demuestra que estás preparado para una relación seria. Pronto llegará la felicidad a tu vida. Suerte.