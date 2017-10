Consejos de amor: "Me hacen sentir un patito feo"

ELSA (35).- Estimada doctora Carmen, desde hace tiempo me he dado cuenta que mis amigos se burlan de mí. Al principio pensé que estaba exagerando y que ellos lo hacían en buena onda, pero la verdad es que sus palabras y acciones me hacen sentir un ‘patito feo’. Cuando les mostré mi incomodidad, su respuesta fue: ‘amiga, estamos en confianza’. Ya no los cuestiono, aunque he decidido alejarme de ese grupo. Este malestar y mis ganas de conocer a alguien especial me motivaron a enviarle mi carta. Los interesados pueden llamarme a mi celular: 961-230-044.



Mira hijita:

Ya no pierdas tiempo pensando en esos amigos que en vez de apoyarte, se burlaban de ti. Al final, los que salen perjudicados son ellos, pues han perdido la amistad de una persona valiosa como tú. Es hora de enfocarte en ti, en repotenciar tus cualidades y aprender de tus errores.