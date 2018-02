Consejos de amor: "Me siento triste sin amor"

RAFAEL (51).- Querida doctora Carmen, le expreso mi cordial saludo y a la vez quiero contarle mi historia. Hace 12 años falleció la mujer de la cual me enamoré perdidamente y hasta la fecha no he podido superar su partida. Me siento solo, triste y deprimido porque hasta ahora no he logrado iniciar una relación seria y formal. Por eso, recurro a usted para que me ayude a encontrar una dama madura, sincera, humilde y seria. Soy de Chiclayo, serio, trabajador, sin ningún vicio y mi más grande deseo es poder olvidar este triste suceso en mi vida. Las interesadas me pueden llamar al 913-808-443



Mira hijito:

Ya pasaron doce largos años desde el fallecimiento de tu esposa y tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Estoy convencida que a ella le gustaría que encuentres una dama que te brinde cariño y compañía. Levanta el ánimo y mejora tu actitud. Sonríe. Suerte.