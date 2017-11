Consejos de amor: "Mi enamorada tenía novio"

ALEJANDRO (30).- Estimada doctora Carmen, siento que jugaron con mis sentimientos. Mi pareja tenía novio y estaba a punto de casarse, y yo ni enterado. Actuó de mala fe conmigo. Al parecer solo buscaba vacilarse un rato, creo que su objetivo era hacerme quedar como un tonto. Lo peor es que su enamorado se enteró de nuestro romance y él cree que yo la busqué, cuando en realidad no es así. Ahora me doy cuenta de que cometí un error y solo me queda voltear la página. Quisiera conocer a una señorita sincera y buena. Las interesadas pueden escribirme a mi correo: alejandroav2011@gmail.com.

Mira hijito: Ya no recuerdes ese episodio de tu vida que solo te lastima y enfurece. Ella actuó mal, pero no puedes pasar los días juzgándola, en nada te beneficia. Continúa tu camino y esfuérzate en ser feliz. Las malas experiencias siempre nos dejan una enseñanza de vida y sé que tú así lo has comprendido. Suerte.