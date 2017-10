Consejos de amor:  Mi pareja era posesiva

JOSÉ (35).- Buenos días, doctora Carmen, envié mi carta porque espero que la mujer de mis sueños la lea. Antes tuve una relación con una mujer autoritaria y posesiva, traté de llevar la fiesta en paz y aceptarla tal como era, pero no funcionó, las peleas se incrementaron y no aguanté más. Debí terminar con ella, aunque eso me costó mucho porque de verdad la amaba. Es momento de dejar el pasado y darme una nueva oportunidad en el amor al lado de una dama divertida y sencilla. Las interesadas pueden escribirme a mi correo electrónico: jojepi2017@outlook.es. Mis intenciones son serias.



Mira hijito:

Debes entender que las discusiones son inevitables en una relación, puede que tú también hayas cometido algunos errores. Identifica cuáles fueron y evita que pasen otra vez. Espera respuesta a tu carta, estoy segura de que una mujer soltera como tú te buscará y si te portas bien con ella, hasta podrían escribir su propia historia. Suerte.