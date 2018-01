Consejos de amor: "La amé y no me supo valorar"

JUAN (47).- Hola, doctora Carmen, deseo de todo corazón que por medio de su columna yo pueda encontrar a la dama ideal. Lo que sucede es que tuve una novia a quien amé mucho, pero no supo valorarme. Como puede ver, soy un hombre casi en la base cinco y ya no estoy para juegos, juergas y diversión. Eso es precisamente lo que pasó con mi exenamorada. Para ella, que no es una chiquilla, todo era fiesta, trago y amigos, y yo solo quería paz, tranquilidad y una mujer para mí. Espero pueda ayudarme a contactar con una dama trabajadora, seria y buena. Escribir a juanrodriguezlove@hotmail.com



Mira hijito: Es verdad que ya no eres un chiquillo y es válido lo que buscas en una mujer. Pero para ello, es vital que te relaciones con personas contemporáneas a tu edad. Te aconsejo que cuando recibas respuesta a tu carta, descartes aquellas escritas por chicas mucho más jóvenes que tú. De esta manera establecerás contacto con gente que puede tener tus mismos intereses. Suerte.