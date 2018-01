Consejos de amor: "Busco a una dama sencilla"

JUAN (41).- Estimada doctora Carmen, la saludo y le deseo muchos éxitos en este nuevo año. Le comento que soy un hombre muy trabajador, de sentimientos nobles y que me encuentro en busca de una dama entre 25 y 40 años de edad, para amarla y respetarla. Me gustaría que ella sea de carácter sencillo y cariñoso, ya que estoy dispuesto a formar un hogar con la persona que me robe el corazón. Las señoritas interesadas en conocerme pueden comunicarse conmigo al número de teléfono

988-929-863.





Mira hijito: Con todas las virtudes que posees, dudo que vayas a estar solo por mucho más tiempo. Te aconsejo que no desesperes y por el contrario, tengas mucha paciencia. Sé que tu carta llegará a buenas manos, más bien, cuando obtengas respuesta, invítala a un lugar bonito y tómate el tiempo para conocerla bien. Mucha suerte.