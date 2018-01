Consejos de amor: "Se enamoró de otro en una fiesta"

JERSON (45).- Estimada doctora Carmen, le cuento que estoy solo desde hace casi tres semanas. Decidí terminar la relación porque mi novia se enamoró del hermano de la organizadora de la fiesta de fin de año a la cual asistimos. Cuando me enteré de todo, no pude soportar el papel de tonto que hice en esa reunión, porque mientras yo trataba de hacerla sentir bien, ella ya andaba en miraditas y coqueteos con otro. Yo no me di cuenta de nada, pero sí noté su desprecio días después. Entonces corté por lo sano. Hoy quiero conocer a una dama soltera y leal. Soy profesional y muy trabajador. Llamar al 991-834-613



Mira hijito: Qué pena que tu relación se acabara así, pero es evidente que esa mujer no era para ti y debes asumirlo. Si tú actuaste bien, no te sientas mal. Te aconsejo que no te apresures en encontrar pareja, aún es muy pronto. Antes de entregar tu corazón a otra persona, conócela bien. Suerte.