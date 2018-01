Consejos de amor: "Terminamos por su mal carácter"

JORGE (50).- Estimada doctora Carmen, recurro a usted porque soy un fiel lector de su columna y espero, a través de ella, encontrar el amor. Le cuento que hace tres años viví una dolorosa separación. Mi pareja era muy pegada a su familia, tenía un mal carácter y trataba de dominarme, por esa razón peleábamos todos los días. La última vez que discutimos fue tan horrible que decidí ponerle fin a la relación. Ahora estoy solo y deseo conocer a una dama de 36 a 45 años, cariñosa, honesta y limeña. Soy un trabajador, comerciante, amoroso y alegre. La interesada me puede llamar al 996-924-284.



Mira hijito: Me da mucha pena todo lo que has podido soportar con una mujer así, pero lo bueno es que eso ya se acabó. Recuerda que de todas las experiencias, buenas o malas, se aprende. Así que ahora que estás decidido a volver a comenzar te recomiendo ir con paciencia y tratar de conocer bien a la dama para no equivocarte tu elección. Mucha suerte.