Consejos de amor: "Ninguna de mis relaciones ha funcionado"

RODRIGO (50).- Querida doctora Carmen, a veces pienso que no tengo suerte en el amor porque ninguna de mis relaciones pasadas ha funcionado. Sin embargo, ya no quiero pensar de forma negativa; al contrario, he decidido terminar con esta tristeza y soledad que habitan en mi corazón. Por eso, me gustaría conocer a una dama honesta que tenga entre 24 y 40 años. La idea es que salgamos y poco a poco veamos si somos almas gemelas. Me considero un hombre sincero y cariñoso. No tengo vicios. La interesada llamar al 981-487-990.



Mira hijito:

Una buena actitud siempre trae cosas positivas. Me alegra tu decisión de no quedarte con los brazos cruzados y ver la manera de encontrar a tu media naranja. Sé paciente, espera la llamada de esa dama y cítala en algún lugar para que se conozcan y compartan sus deseos y esperanzas. Confía siempre en tus principios y valores. Suerte.