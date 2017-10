Consejos de amor: "Mis relaciones fueron pasajeras"

JHON (23).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel seguidor de su columna y agradezco la oportunidad de publicar mi carta. Le cuento que soy un joven soltero estudiante de la carrera de Administración de Empresas y me gustaría encontrar a mi ‘media naranja’. No le voy a mentir, he tenido relaciones, pero han sido pasajeras. Ninguna me ha motivado a pasar al siguiente nivel. Es que estoy esperando a una mujer de buenos sentimientos, de 19 a 25 años, romántica, detallista y sincera. La interesada puede llamarme al 994-387-242.



Mira hijito: Eres un hombre joven, aún tienes mucho camino por recorrer, así que no dudo que pronto encontrarás a la mujer que estás esperando. Sigue siendo tú mismo y cuando recibas respuesta a tu carta, tómate el tiempo de conocer bien a la dama. Sé caballero y demuestra que tienes para dar mucho amor sincero. Suerte.