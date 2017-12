Consejos de amor: "Una mujer destruyó mi vida"

JOSÉ (33).- Estimada doctora Carmen, le escribo para contarle una parte muy triste de mi vida. Me enamoré de una mujer llamada Elsa, la quería tanto al punto de que la convencí de irnos a vivir juntos. Todo iba bien, pero con el tiempo sacó su verdadera personalidad, era mala e interesada y, sobre todo, no me quería. Si bien nos separamos, me destruyó. El dolor que me causó fue muy profundo, que hasta ahora no he vuelto a tener una nueva ilusión. Espero que esto cambie con su ayuda. Quisiera conocer a una mujer buena entre 20 a 30 años, no importa si tiene hijos. Escribir a: jhos1_nau@hotmail.com.



Mira hijito: Me apena lo que me cuentas y me imagino cómo habrás sufrido con sus maltratos, pero te aconsejo que hagas todo lo posible por olvidar. El mal rato ya terminó y ahora tienes derecho a ser feliz. Tu carta llegará a buenas manos, ya lo verás, solo te sugiero que tengas una actitud más positiva y seas tú mismo. Suerte.