Consejos de amor: "Las mujeres que amé me pagaron mal"

JULIÁN (65).- Estimada doctora Carmen, le escribo porque creo que usted me ayudará a encontrar el amor y ser feliz. Desde hace mucho tiempo estoy en busca de una compañera de vida. Soy jubilado y en todas las relaciones que tuve me ha ido muy mal, porque las mujeres que amé jugaron con mis sentimientos. Una vez hice un largo viaje y todo fue en vano, porque la persona con la que me ‘carteaba’ nunca apareció. Por eso recurro a usted. Quisiera encontrar a una dama de 45 a 55 años, de buenos sentimientos y que quiera entablar una relación seria. La interesada llamar al 956-836-264



Mira hijito:



Las desilusiones son parte de la vida y hay que aceptarlas y superarlas. Eres un hombre de experiencia y en esta ocasión sabrás escoger a la mujer indicada para tu vida. Sé sincero y paciente para que puedas formar un lindo hogar. Trata bien a las damas. Suerte.