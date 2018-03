Consejos de amor: "murió mi esposa y me quedé solo"

JUAN (65).- Estimada doctora Carmen, necesito urgente su invalorable ayuda. Me encuentro solo desde hace tres años porque mi esposa murió y mis hijos, que ya están adultos, decidieron hacer su vida con sus respectivas familias. No me quejo, pero hubiera querido que de vez en cuando ellos vengan a verme y me hagan compañía. Como no es así, acudo a usted para que me ayude a encontrar a una dama soltera, viuda o separada, de 35 a 40 años, sin compromiso, de buen corazón y buena presencia para formar un nuevo hogar. Soy un profesional, respetuoso y de buen carácter. Escribir a: okyapues@gmail.com



Mira hijito:



Es una pena que te sientas solo teniendo hijos y una familia que debería estar a tu lado. Pero piensa en ti, hay muchas damas solteras que estarían encantadas de conocer a un caballero que les brinde cariño sincero, compañía y lealtad. Demuestra que puedes dar mucho amor y formar un hogar. Suerte.