Consejos de amor: "Necesito el cariño de una mujer"

ADÁN (50).- Estimada doctora Carmen. Le comento que soy un hombre independiente, laboralmente hablando, y tengo dos hijos adolescentes (frutos de mi anterior relación), que son mi adoración. Le cuento que estoy dedicado cien por ciento a la tarea de sacar adelante a los míos y por eso he tenido poco tiempo para volver a tropezar con el amor. Mi vida es tranquila, pero me cansé de no recibir el cariño de una mujer. Quisiera rehacer mi vida al lado de una linda dama que tenga entre 30 y 40 años de edad, sea soltera, trabajadora, sincera y hogareña. La dama interesada puede llamarme al 923-628-964.



Mira hijito:

Me alegra que hayas tomado esa decisión. En esta vida, todo debe tener un equilibrio. Si bien es importante que trabajes y desarrolles tu vida profesional, también es bueno que tengas una compañera con quien compartas experiencias y gratos momentos. Estoy segura de que tu carta tendrá respuesta. Espera y sé tu mismo. Mucha suerte.