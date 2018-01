Consejos de amor: "Pasa el tiempo y sigo solo"

Anthony (35).- Estimada doctora Carmen, espero que me pueda ayudar a encontrar al amor de mi vida. Le cuento que hace muchos años me encuentro solo y sin pareja. El tiempo pasa y aún no consigo a la mujer de mis sueños. Soy un hombre trabajador, sincero y que busca el amor de una dama amable, cariñosa y sincera. No me importa que tenga hijos, yo poseo mucha paciencia y me encantan los niños. Solo busco un amor puro y sincero. Las interesadas me pueden llamar al 914-400-321.



Mira hijito: Levanta ese ánimo, estoy segura que la vida tiene reservada a una bella dama para ti. Cuando conozcas a la persona indicada, bríndale protección, amor sincero y lealtad. Estoy segura que pronto encontrarás la felicidad. Suerte.